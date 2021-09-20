Татьяна Кусайко готовится сменить пост сенатора от Мурманской области на Госдуму

По предварительным данным, от нашего региона в Госдуму проходит Татьяна Кусайко, которая сейчас является сенатором от Заполярья. Фото: ER.ru

Завершилось трехдневное голосование в Мурманской области, с 17 по 19 сентября северяне выбирали состав Госдумы, Мурманской областной Думы и Советов депутатов в ряде муниципалитетов.

На 12.00 20 сентября Мурманская областная избирательная комиссия обработала 99,19% бюллетеней. По предварительным данным, от нашего региона в Госдуму проходит Татьяна Кусайко, которая сейчас является сенатором от Заполярья.

А предварительные итоги довыборов в Совет депутатов Мурманска таковы: в горсовет могут пройти министр образования Ольга Дзюба и главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов.

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