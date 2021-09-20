Житель Ковдора незаконно хранил дома огнестрельное оружие

Возможно, мужчину теперь ждет более суровое наказание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области судят жителя Ковдора, который незаконно хранил огнестрельное оружие. Известно, что сначала мужчине, который признал свою вину и способствовал расследованию преступления, назначили штраф - 15 тысяч рублей и прекратили уголовное дело. Однако с таким решением не согласились в прокуратуре - ведомство подало апелляцию.

- Поскольку правовых оснований для прекращения уголовного дела не было, а ковдорчанин не принял меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением, а также к устранению негативных последствий от преступления, сторона обвинения обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Мурманский областной суд согласился с мнением прокурора. Таким образом, дело направлено на новое рассмотрение, но уже в ином составе суда. Возможно, мужчину теперь ждет более суровое наказание.

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