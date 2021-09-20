В Мурманской области сбили 7 песцов

Пушной - уникальный населенный пункт в Мурманской области: здесь разводят уникальную популяцию кольского серебристо-голубого песца. Фото: КАНДАЛАКША ВКУРСЕ / vk.com/kandvkurse

Пушной - уникальный населенный пункт в Мурманской области: здесь разводят редкую популяцию кольского серебристо-голубого песца. Водителей, которые проезжают через поселок, просят быть осторожными: зверьки выбегают на дорогу прямо под колеса машин.

- По дороге в Мурманск около поворота на Пушной сбито около 6 - 7 животных. Несколько зверьков бегают по дороге. Сложилось впечатление что это чьи-то. Оставшиеся в живых бегают по дороге, не покидая ее. Странная ситуация. Водители, обратите внимание, - пишет паблик "КАНДАЛАКША ВКУРСЕ".

Напомним: в Мурманске на этих выходных сбили лису.

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