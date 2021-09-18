В Мурманской области построят базу для туристов-любителей рыбалки

С открытием появятся шесть новых рабочих мест. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Териберке появится новый туристический объект. В районе устья реки Типановка в Териберке новый резидент Арктической зоны от Мурманской области планирует возвести туристическую базу. Ее гостями должны стать туристы – любители рыбалки.

В ее создание планируют инвестировать свыше 12 миллионов рублей. А с открытием появятся шесть новых рабочих мест.

– Это еще один небольшой и интересный проект в сфере развития туризма и создания современной туристической инфраструктуры, который получил поддержку государства, – отметила у себя на странице в соцсети вице-губернатор Мурманской области. Ольга Кузнецова.

Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано уже 74 резидента АЗ РФ.

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