Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» нашло «Онегу» и немецкую донную мину

Экспедиция продолжится в 2022 году. Фото: Пресс-служба Северного флота

В конце марта гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск затонувших в Баренцевом море подлодок. Сейчас длившаяся 52 дня совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества завершена и можно подводить результаты.

- Были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине 20 века. Как предполагают участники похода, одно из судов конвоев ленд-лиза. В дальнейшем все находки будут классифицированы и точно определены. В ходе съемки рельефа дна в районе Новой Земли был найден рыболовный траулер «Онега», затонувший в конце 2020 года. Также при проведении плановых океанографических работ гидрографами в районе губы Белушья была обнаружена немецкая донная мина ТМС, установленная там подводной лодкой U-956, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Помимо этого подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника «БО-224» и подводной лодки Д-3 «Красногравдеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387. Кроме этого, в Карском море подтверждены координаты ранее обнаруженных кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году.

Экспедиция продолжится в 2022 году.

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