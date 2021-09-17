Агрессивную микрокредитную организацию в Мурманской области наказали за навязчивые звонки

Еще одну микрокредитную организацию из Мурманской области наказали за некорректную работу с должником. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще одну микрокредитную организацию из Мурманской области наказали за некорректную работу с должником.

В 2020 году женщина взяла в ней деньги по договору потребительского найма, но вовремя не вернула. И ей стали звонить, требуя погасить задолженность. Вот только делали это слишком часто. Недовольная северянка обратилась за помощью.

- Доказательством допущенных нарушений со стороны компании послужили предусмотрительно собранные и представленные мурманчанкой доказательства противоправного взаимодействия (скриншоты звонков, детализация телефонных соединений), - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов Мурманской области.

Микрозаймовую организацию привлекли по ч. 1 статьи 14.57 КоАП Российской Федерации («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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