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Общество17 сентября 2021 10:53

В Первомайском округе Мурманска на две недели ограничат движение

Запрет коснется всех видов транспорта, кроме общественного
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Водителям стоит помнить об ограничении.

Водителям стоит помнить об ограничении.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске на две недели ограничат движение по проезжей части улицы Героев Рыбачьего в районе дома №51. Об этом сообщили в мэрии города.

- В связи с постановлением администрации Мурманска, с 9.00 17 сентября до 23.00 30 сентября на данном участке будет закрыто движение всех видов транспорта, за исключением общественного, - отметили в мэрии.

Водителям стоит заранее подумать о том, как спланировать свой маршрут.

Напомним: на обновление автобусов и троллейбусов Мурманской области направят 220 миллионов рублей. Для региона купят 85 единиц техники.

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