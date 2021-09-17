Житель Мончегорска забил друга до смерти гантелей

Мужчина схватил гантель и стал бить ей своего друга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мончегорске задержали 53-летнего мужчину, который жестоко убил друга. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 сентября этого года в одной из квартир дома №22 на улице Кондрикова. Двое мужчин поссорились во время застолья.

- Злоумышленник, вооружившись ножом и гантелей, нанес потерпевшему более 25 ножевых ранений и более 10 ударов гантелей по голове. От полученных телесных повреждений 43-летний мужчина скончался на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Подозреваемого задержали сразу, сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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