Убивший собутыльника мужчина в Мурмашах предстанет перед судом

Сейчас следственные процедуры закончены, уголовное дело направлено в суд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В марте 2021 года 22-летний житель поселка Мурмаши расписал спиртные напитки в квартире на улице Зеленый городок. В процессе мероприятия возник конфликт, в мужчина схватил нож и нанес собутыльнику не менее четырех ударов в область спины.

- От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия. После совершения противоправного деяния обвиняемый избавился от орудия преступления, выбросив нож в окно, - сообщает пресс-служба следственного комитета.

Сейчас следственные процедуры закончены, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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