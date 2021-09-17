Рыбак из Мурманска показал зеленую печень трески с паразитами

Печень трески не менее популярный продукт, чем сама треска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов активно ведет свой Instagram и показывает в нем необычных рыб. А также рассказывает интересные факты о море и его обитателях.

Последняя публикация северянина посвящена одному из самых известных кулинарных брендов Заполярья - печени трески. Роман решил показать, что не всегда она бывает привычного розовато-серого или бежевого цвета. А может быть и... зеленой.

- Так как наши ученые умы пока не смогли объяснить мне причину такого цвета печени трески и опасно/неопасно употреблять ее в пищу, я буду думать, что здесь нет патологий, - пишет Роман Федорцов.

Также на печени были черви - нематоды. Те, кто часто ест полезные консервы, знают, что они не редкость в банках. По словам рыбака, их наличие в продукте не является нарушением, главное, чтобы не было много, а также они не были живыми.

- В любом случае, если консервы «Печень трески» были изготовлены на берегу, брать их настоятельно не рекомендую. Причин много: от условий хранения сырья, до практически полной потери полезных свойств печени при замораживании. Не забываем также, что некоторые недобросовестные производители вместо печени кладут в банки рыбьи молóки. Поэтому покупайте консервы, которые были изготовлены в море, - пишет Роман Федорцов.

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