"Шел пешком семь остановок": В Мурманске кондуктор высадила ребенка из троллейбуса

Родитель, написавший гневный пост в соцсетях, на предприятие не обращался. Фото: Олег ФИЛОНОК

В мурманском троллейбусе 16 сентября произошел неприятный инцидент. Как сообщили в паблике "Мурманск", из общественного транспорта кондуктор высадила 13-летнего ребенка: у юной северянки не сработала банковская карта при оплате проезда.

- Девочка ехала в поликлинику. Кондуктор сказала, что оплата с карты не проходит, и выгнала ее на улицу. Пришлось ребенку идти 7 остановок пешком, - поделился анонимный автор. - Через 15 минут на телефон приходит сообщение о списании денег за проезд! И это уже не в первый раз.

Как рассказал "КП"-Мурманск" гендиректор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков, по данному факту началась служебная проверка. Правда, ситуация осложняется тем, что неизвестно, какой конкретно был троллейбус. К тому же родитель, написавший гневный пост в соцсетях, на предприятие не обращался.

- Кондуктор не имеет права высаживать ребенка, даже если у того нет денег на проезд. Нужно разбираться, был ли такой случай. Если это действительно произошло, примем меры, - уточнил Сергей Коробков.

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