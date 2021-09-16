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Общество16 сентября 2021 14:33

Марина Ковтун установила личный рекорд на рыбалке

Экс-губернатор Мурманской области поймала лосося весом 12,3 килограмма
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун снова прилетела на рыбалку на Кольский полуостров.

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун снова прилетела на рыбалку на Кольский полуостров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун снова прилетела на рыбалку на Кольский полуостров. На реке Харловка ей улыбнулась удача.

- 15 сентября на Восточной Лице, яма Плоский камень, Марина установила свой личный рекорд - 27 фунтов (12,3 килограмма), - рассказала Instagram-аккаунт kharlovka.rynda.

Экс-губернатор - заядлый рыбак и очень любит рыбачить в Мурманской области. В последний раз она прилетала в июне.

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