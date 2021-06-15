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Общество15 июня 2021 18:50

Марина Ковтун прилетела на рыбалку в Мурманскую область

Экс-губернатор рыбачит на реке Поной
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Марина Ковтун очень любит рыбалку на Кольском полуострове.

Марина Ковтун очень любит рыбалку на Кольском полуострове.

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун никогда не скрывала, что очень любит рыбалку, а особенно на просторах Кольского полуострова.

Даже после отставки, которая случилась в марте 2019 года, Марина Васильевна часто прилетает на малую Родину, чтоб закинуть удочку. Вот и июнь у экс-губернатора проходит за любимым увлечением.

- "Батюшка Поной" - так поморы называли реку Поной, почтительно, с уважением за ее щедрость и богатство рыбы! "Рыба" - именно так поморы именовали семгу (атлантического Лосося), стадо которой на Поное в отличном состоянии! Браво, "Река Поной", спасибо, Батюшка, за твою первозданную чистоту!!! - написала Марина Ковтун в своем Instagram.

И добавила, что всю пойманную семгу вернули в место обитания.

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