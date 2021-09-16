В Апатитах собака укусила хозяина за член

Апатитчанин будет сам решать, как вести себя дальше с питомцем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Апатитско-Кировскую больницу госпитализировали мужчину с травмой полового члена.

Врачи выяснили, что северянин пострадал от собственной собаки - та во время игры укусила его. Мужчине повезло - травма оказалась не такой серьезной.

Как сообщили "КП"-Мурманск", речь о возбуждении уголовного или административного дела не идет. Апатитчанин будет сам решать, как вести себя дальше с питомцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Кандалакши встретила в лесу гадюку. Змея появилась, когда женщина собирала грибы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru