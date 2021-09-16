В Кандалакше создадут мурал по уникальной технологии

На стене дома в Кандалакше создадут северный мурал. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Муралы - новое веяние в украшении домов и уход от типового капремонта домов. Один из таких рисунков в ближайший месяц появится на доме 53 на улице Первомайская в Кандалакше - здание находится на главной площади города.

- Подрядчик воссоздаст согласованный администрацией рисунок в виде девушки на сапсерфе и белух, наносить его будут при помощи проектора, - сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денис.

Тема мурала - отдых и природа Мурманской области.

Рабочие уже ошкурили фасад, наносить рисунок начнут со стороны двора. Дождь и снег могут растянуть работы, но если верить прогнозу - он благоволит начинанию.

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