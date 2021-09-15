В Мурманской области пройдет большой этнографический диктант

Мероприятие пройдет с 3 по 7 ноября. Фото: gov-murman.ru

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в большом этнографическом диктанте. Его проводит федеральное агентство по делам национальностей с 3 по 7 ноября.

Участниками акции могут стать все желающие в России и за рубежом, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Чтобы стать участником, необходимо перейти на официальный сайт мероприятия и выбрать вкладку «Пройти Диктант». Задания представлены в виде теста. Он состоит из 30 вопросов. Из них 20 – общие для всех регионов страны, а 10 – уникальны для каждого субъекта России. А для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов.

– Для ответов выделено 45 минут. Если участник ответит на все вопросы правильно, он наберет 100 баллов. Итоги «Большого этнографического диктанта» подведут ко Дню Конституции РФ – 12 декабря. А правильные ответы опубликуют до 16 ноября, – сообщили в правительстве Мурманской области.

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