Молодых писателей приглашают принять участие в литературном фестивале «Капитан Грэй» в Мурманске

По итогам фестиваля выйдет в свет альманах с работами лучших участников. Фото: gov-murman.ru

Стартовал прием заявок на открытый межрегиональный молодежный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй», который пройдет в Мурманске с 8 по 10 октября. Принять участие в мероприятии смогут все начинающие авторы, независимо от места проживания.

- «Капитан Грэй» - крупнейшее на Северо-Западе литературное мероприятие, на котором проходит профессиональное обучение начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей. Экспертами выступают известные писатели и критики из Мурманской области, Москвы и других регионов. Программа фестиваля включает в себя профессиональные семинары для авторов, мастер-классы, выступления, круглые столы и многое другое, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

По итогам фестиваля выйдет в свет альманах работ лучших участников. Лучшие авторы также смогут опубликоваться в российских литературных изданиях и принять участие в других литературных фестивалях в России.

Подробности, а также образцы заявок на участие и контактные данные размещены на сайте и в группе фестиваля «Капитан Грэй».

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