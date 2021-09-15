Жительница Кандалакши встретила в лесу гадюку

Обычно гадюки не нападают на людей сами, только если не чувствуют угрозу. Фото: vk.com/kandvkurse

Жительница Кандалакши Юлия Трофимова повстречала в лесу гадюку, пока собирала грибы. Об этом сообщили в паблике "Кандалакша вкурсе". В комментариях к посту северяне отметили, что им тоже доводилось видеть похожую змею в этом году.

К слову, ядовитая змея включена в Красную книгу Мурманской области, так что трогать ее не стоит. За убийство гадюки человек получает штраф в 3 тысячи рублей, а юридическое лицо должно будет заплатить 30 тысяч рублей.

К тому же, обычно гадюки не нападают на людей сами, только если не чувствуют угрозу. Холодное время года они проводят в оцепенении в ямах и под выворотами в лесу, часто в "клубках".

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