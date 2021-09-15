Кольская АЭС: в Полярных Зорях открыт уникальный баскетбольный стадион

В стадион входят площадка для игры, две раздевалки, четыре зрительские трибуны и места для судейства с навесом. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Открытие многофункционального баскетбольного стадиона, аналогов которому нет в регионе, состоялось в городе Полярные Зори. Новый спортивный объект возведен на Спорт-острове в «Нашем парке» в рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – Оранжевый атом» АО «Концерн Росэнергоатом».

В стадион входят площадка для игры, две раздевалки, четыре зрительские трибуны и места для судейства с навесом, обеспеченные электронными системами контроля за ходом спортивных соревнований. Для игровой зоны использовано пластиковое модульное покрытие шведской компании - мирового лидера по производству модульных покрытий из полипропилена. Оно сертифицировано Международной Федерацией баскетбола и способно выдержать не только сильные нагрузки, но и неблагоприятные погодные условия, так как рассчитано на температуру +/-50 градусов.

- Открытие площадки международного уровня – это очень важное, значимое событие. Уже планируются соревнования муниципального, регионального и всероссийского уровня на новой площадке. Так, в декабре, уже запланировано проведение тура Единой лиги Европы по баскетболу в формате 3х3. Это станет дополнительным стимулом для развития профессионального баскетбола в Полярных Зорях, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

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