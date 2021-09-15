Забытый пакет в подъезде дома довел уборщицу из Североморска до уголовного дела

Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Забытый пакет с самокатами и скейтбордом довел уборщицу из Североморска до уголовного дела.

В дежурную часть Североморска обратился мужчина 1981 года рождения. Он сообщил, что у него похитили пакет с самокатами и скейтбордом. Ущерб северянин оценил в сумму свыше 25 тысяч рублей.

Как оказалось, накануне житель Североморска вернулся с семьей из отпуска. Пока заносили вещи в квартиру, забыли в подъезде пакет. В нем находились самокаты и скейтборд, обмотанные пленкой. Пропажу обнаружили не сразу, а когда спохватились - пакет исчез.

– Оперативники выяснили, что в подъезде дома проводилась уборка. Женщина, которая ее совершала, была задержана. Она рассказала, что заметила бесхозный пакет в одном из подъездов и решила его выбросить, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Почти дойдя до мусорного бака, она заглянула в него. Осмотрев вещи, она взяла два самоката, а потом выбросила, посчитав сломанным.

Два самоката были возвращены владельцу. А в отношении уборщицы завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Северянка находится под подпиской о невыезде.

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