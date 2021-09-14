В Мурманской области стало больше миллиардеров

В Мурманской области растет число миллионеров и миллиардеров. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На прошлой неделе был представлен рейтинг регионов по количеству миллионеров. Мурманская область в него не попала. "КП"-Мурманск" обратилась в Федеральную налоговую службу по Мурманской области, чтобы узнать, сколько в регионе живет богатых людей.

- По предварительным итогам декларационной кампании текущего года, в рамках которой северяне отчитывались о доходах, полученных в 2020 году, количество налогоплательщиков, представивших налоговую декларацию формы 3-НДФЛ с общей суммой дохода свыше 1 миллиарда рублей, увеличилось вдвое. По данным деклараций, за 2019 год такой доход указали 2 налогоплательщика, а за 2020-й – 4 человека, - сообщили в налоговой службе.

Несмотря на пандемию, больше стало и северян, чей доход составляет от 100 миллионов рублей до миллиарда: 21 человек против 11 в 2019 году, а также богачей с доходом от 10 до 100 миллионов - 192 человека против 108. От 1 до 10 миллионов рублей заработали 13,5 тысячи северян (на 1,5 тысячи больше, чем в 2019 году).

- Всего в рамках декларационной кампании текущего года декларации по форме 3-НДФЛ в налоговые органы Мурманской области представили почти 50 тысяч налогоплательщиков, - уточнили в налоговой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Мурманской области с начала года задолжали более 7 миллионов рублей по зарплате. Прокуроры направили в суды 173 иска о взыскании долга (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru