Потерявшую ход в Мотовском заливе лодку взяли на буксир

Помощь рыбакам оказали. Фото: Олег ФИЛОНОК

Пассажирам маломерного судна, которые сбились с пути в Мотовском заливе, оказали помощь. Напомним: 14 сентября лодка потеряла ход в районе мыса Шарапов, на борту находились пятеро рыбаков. К попавшим в беду северянам выдвинулись спасатели.

- К месту происшествия вышло судно «Валерий Харламов». Лодка взята на буксир, помощь оказана, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: рыбаки с перевернувшегося катера в Баренцевом море не успели подать сигнал бедствия. Волна так быстро накрыла судно, что его пассажиры не успели надеть спасательные жилеты.

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