Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 15:45

Потерявшую ход в Мотовском заливе лодку взяли на буксир

На борту находились пять пассажиров
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Помощь рыбакам оказали.

Помощь рыбакам оказали.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Пассажирам маломерного судна, которые сбились с пути в Мотовском заливе, оказали помощь. Напомним: 14 сентября лодка потеряла ход в районе мыса Шарапов, на борту находились пятеро рыбаков. К попавшим в беду северянам выдвинулись спасатели.

- К месту происшествия вышло судно «Валерий Харламов». Лодка взята на буксир, помощь оказана, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: рыбаки с перевернувшегося катера в Баренцевом море не успели подать сигнал бедствия. Волна так быстро накрыла судно, что его пассажиры не успели надеть спасательные жилеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели обследовали 32 квадратных километра акватории Баренцева моря в поисках северян с перевернувшегося катера. Также осмотрено 18 километров береговой линии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru