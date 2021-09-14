На полуостровах Рыбачий и Средний собрали 17 кубометров мусора

На полуостровах Средний и Рыбачий собрали 17 кубометров мусора. Фото: "Ситиматик"

На минувшей неделе в природном парке "Полуострова Средний и Рыбачий" прошла экологическая экспедиция, участники которой изучали степень загрязненности этого места, а также собирали мусор.

- За неделю волонтеры из Мурманска, Апатитов, Кандалакши и Карелии исследовали степень загрязнения части полуострова Средний, западную и центральную часть Рыбачьего. Провели 4 экологических аудита в районе пляжей губы Волоковой и Зубовской, мыса Кекурский и у подножия горы Рокапахта. Очистили от мусора километр побережья Баренцева моря, - сообщили в Мурманском филиале АО "Ситиматик".

За время экспедиции собрали 17 кубометров мусора, которые вывезли в Экотехнопарк в Междуречье.

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