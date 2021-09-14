Погода в Мурманске на 15 сентября 2021 года: небольшой дождь, до +10 градусов

В ближайшие дни ожидается осенний характер погоды.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
Погода в Мурманской области не становится менее прохладной. Как сообщили синоптики, с 14 по 16 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, сместившегося с южных районов Скандинавского полуострова на север Европейской части России.
- По периферии циклона с ветром северных направлений в наш регион поступают арктические воздушные массы. 15 сентября будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, местами до -3, днем +5 - 10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
В ближайшие дни ожидается осенний характер погоды с преобладающей температурой воздуха +4 - 9 градусов.
Напомним: жительница Мурманска вырастила возле дома картошку. Северянке удалось собрать ведро урожая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Мурманской области на неделю: прохладно и дожди. Какая погода будет в Мурманске и области с 13 по 19 сентября (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru