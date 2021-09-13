Погода в Мурманской области на неделю: прохладно и дожди

Температура воздуха в течении недели составит днем +7+9 градусов, ночью +1+3. Возможны заморозки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как ранее уже сообщали синоптики, в понедельник, 13 сентября, погода в Мурманской области ухудшится. Правда, до Мурманска обильные осадки не дойдут, а вот до других районов - вполне.

- В начале недели к нашей области со Скандинавии сместится циклон "Квилан". Он вызовет обильные осадки на юго-западе области. В районе Кандалакши, Полярных Зорь и особенно Ковдора за сутки может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, до 15 сентября в регионе ожидается относительно холодная, с порывистым северным ветром погода, местами сохранятся дожди.

Температура воздуха в течение недели составит днем +7 - 9 градусов, ночью +1 - 3. Возможны заморозки.

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