Житель Мурманска съел чужую вафлю и попал в больницу

Мужчина взял чужие вафли и получил по голове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летний мурманчанин угодил в больницу после того, как съел вафлю. Правда, причиной госпитализации стало не отравление просроченным продуктом, а конфликт с другом.

Известно, что накануне пострадавший вместе со своим приятелем были в гостях у общих знакомых, где распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина заметил пакет с продуктами, вытащил из него вафли и съел. Его друг, увидев, что в его пакете хозяйничают без спроса, обозлился и несколько раз ударил любителя сладкого по голове. После чего мужчина, получивший травмы, выбежал на улицу и попросил мимо проходящих жителей вызвать скорую помощь.

- Полицейские задержали 36-летнего злоумышленника, который ранее был судим. Он рассказал, что пакет с продуктами предназначался для его жены, которая находится в больнице. Увидев, что приятель стал есть находившиеся в нем продукты, он вышел из себя, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью)". Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обязан вести себя хорошо.

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