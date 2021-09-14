Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 сентября 2021 года составило 1949 человек

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 сентября 2021 года - 1949 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 258 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 70 178 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 68%. Прививку сделали 238 тысяч человек.

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