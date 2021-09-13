За сутки в Мурманской области 143 человека заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 037 человек, количество летальных исходов - 1941 (+9 за сутки). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 13 сентября 2021 года, за последние сутки 143 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 037 человек, количество летальных исходов - 1941 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Мончегорск.

Также в Мурманской области продолжают сворачивать ковидные койки. Сейчас их осталось 1106, в том числе 939 - с кислородом и 124 - с ИВЛ. Свободно 30%.

Привились от коронавируса в Заполярье 238 тысяч человек.

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