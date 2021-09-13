План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 68%

238 тысяч жителей Мурманской области привились от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается стабильной. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 13 сентября сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Прививку сделали 238 тысяч человек, план по вакцинации выполнен на 68%, мы должны привить 80% взрослого населения, - сказал Дмитрий Панычев.

На прошлой неделе свернули 135 ковидных коек, их осталось 1106, в том числе 939 - с кислородом и 124 - с ИВЛ. Свободно 30%.

71 тысяча северян получили бесплатные лекарства за счет областного бюджета, еще 37 тысяч - за счет областного бюджета.

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