Жителей Мурманска на Новый год ждут сюрпризы

Этой зимой обновление продолжится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Под Новый год-2021 Мурманск украсили по-другому, чем раньше. Например, в центре города появились фигуры "Смешариков", огромные олени, иллюминация стала теплее по свету.
Этой зимой обновление продолжится.
- Жителей Мурманска ждут новогодние сюрпризы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
В том числе продолжится украшение домов подсветкой.
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