Жителей Мурманска на Новый год ждут сюрпризы

Этой зимой обновление продолжится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Под Новый год-2021 Мурманск украсили по-другому, чем раньше. Например, в центре города появились фигуры "Смешариков", огромные олени, иллюминация стала теплее по свету.

Этой зимой обновление продолжится.

- Жителей Мурманска ждут новогодние сюрпризы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В том числе продолжится украшение домов подсветкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Норвежцы прекратили поиски пропавших рыбаков с перевернувшего катера в бухте Долгая Щель. Судно потерпело бедствие в 16 километрах от страны фьордов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru