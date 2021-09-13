В Мурманске на ярмарке "Наша рыба" жители купили 3,5 тонны морепродуктов

Помимо рыбы на ярмарке продавали пресервы и морепродукты. Фото: nasharyba.ru

В Мурманске 12 сентября 8 часов проходила распродажа рыбы и морепродуктов на улице Воровского. Торговля шла из фирменных фудтраков "Наша рыба". По данным правительства Мурманской области, северяне купили 2 тонны охлажденной и 1,5 тонны замороженной и копченой рыбы.

Помимо рыбы на ярмарке продавали пресервы и морепродукты. В торговом центре города работала и стационарная ярмарка, где за один лень продали еще две тонны рыбопродукции.

13 сентября Андрей Чибис, подводя итоги ярмарки, сказал, что правительством области рассматривает возможность возобновления работы магазина "Океан" и организации рыбного рынка на территории проекта "Новый Мурманск".

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