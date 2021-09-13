В Териберке водитель внедорожника проломил палубу у судна на кладбище кораблей

Информации в ГИБДД о данном случае не поступало. Фото: vk.com/my_teriberka

В Териберке произошел неприятный инцидент на кладбище старых кораблей. Турист, приехавший в поморское село, зачем-то заехал на автомобиле на судно, ветхая часть которого не выдержала такого напора.

- Очередной герой на внедорожнике решил показать свое "мастерство" и проломил палубу старого судна, - сообщили в паблике "Моя Териберка".

По словам свидетелей происшествия, водитель был пьян, однако сам водитель в комментариях этот факт отрицает.

Как сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, информации в ГИБДД о данном случае не поступало.

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