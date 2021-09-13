Жителю Кандалакши вынесли приговор после кражи денег у девочки

В общей сложности злоумышленник похитил с банковского счета девочки более 2 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Над жителем Кандалакши, который обокрал девочку, состоялся суд. Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение денежных средств с банковского счета".

- В октябре 2018 года северянин обнаружил утерянную несовершеннолетней банковскую карту. В тот же день мужчина отправился совершать покупки, расплачиваясь этой картой, имеющей функцию бесконтактной оплаты, в магазинах Кандалакши, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В общей сложности злоумышленник похитил с банковского счета девочки более 2 тысяч рублей.

Суд признал кандалакшанина виновным в совершении преступления, и принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

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