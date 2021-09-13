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Общество13 сентября 2021 12:54

Въезд в Териберку сделают по пропускам

Населенный пункт войдет в состав природного парка
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Это значит, что туристам, которые хотят сюда приехать, придется следовать новым правилам.

Это значит, что туристам, которые хотят сюда приехать, придется следовать новым правилам.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области подписал постановление о создании природного парка в Териберке. Причем сам населенный пункт также войдет в состав особо охраняемой природной территории.

Это значит, что туристам, которые хотят сюда приехать, придется следовать новым правилам.

- Посещение природного парка будет возможно при наличии пропуска, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Документ будет не нужен тем, кто имеет прописку в Териберке или у кого там живут родственники.

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