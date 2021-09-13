Въезд в Териберку сделают по пропускам

Это значит, что туристам, которые хотят сюда приехать, придется следовать новым правилам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области подписал постановление о создании природного парка в Териберке. Причем сам населенный пункт также войдет в состав особо охраняемой природной территории.

Это значит, что туристам, которые хотят сюда приехать, придется следовать новым правилам.

- Посещение природного парка будет возможно при наличии пропуска, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Документ будет не нужен тем, кто имеет прописку в Териберке или у кого там живут родственники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь погибшего на катере в бухте Долгая Щель: "Все пассажиры были друзьями". В тот день приятели отправились на рыбалку с ночевкой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru