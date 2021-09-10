Дочь погибшего мужчины на катере в бухте Долгая Щель: "Все пассажиры были друзьями"

10 сентября, пройдут похороны Сергея Петрухина. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

В Баренцевом море продолжаются поиски двух рыбаков с перевернувшегося катера в бухте Долгая Щель. Напомним: 7 сентября судно, на котором находились пять человек, опрокинулось от удара волны, люди оказались в холодной воде. Трех пассажиров удалось найти и только один из них выжил.

Дочь одного из погибших рыбаков, который умер вследствие переохлаждения, рассказала нам, что северяне из Заполярного, вышедших в тот день в море, были друзьями.

- Они в тот раз поехали на рыбалку с ночевкой. Почему вышли в море именно тогда, не знаю. Это была не первая их совместная поездка на рыбалку. Проводили время вместе и зимой, и летом, и на различных видах транспорта... - поделилась с "КП"-Мурманск" Ирина Петрухина.

Сегодня, 10 сентября, пройдут похороны отца девушки, 52-летнего Сергея Петрухина.

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