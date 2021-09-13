На обновление автобусов и троллейбусов в Мурманской области направят 220 миллионов рублей

В Мурманской области до конца года появятся 85 новых автобусов и троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Мурманской области прошла транспортная реформа: теперь за общественный транспорт отвечают не муниципалитеты, а правительство региона.

- Ключевая задача – активизировать обновление транспортного парка. Многие автобусы и троллейбусы достаточно старые. Мы получили от федерального правительства дополнительное финансирование за эффективную работу по социально-экономическому показателю. Эти 220 миллионов мы направим на общественный транспорт, закупим 19 автобусов и 10 троллейбусов. Всего с учетом контрактов с перевозчиками сможем единовременно приобрести 85 единиц техники и таким образом обновить 11% парка уже в этом году, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Также с линии уберут все машины старше 30 лет. По данным регионального правительства, за три месяца после перехода зарплата кондукторов и водителей выросла на 9%.

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