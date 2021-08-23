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Общество23 августа 2021 9:26

В Мурманской области проезд в общественном транспорте будет дешевле на 30% при оплате картой "МИР"

Скидка начнет действовать 1 сентября
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Проезд подешевеет на 6 рублей.

Проезд подешевеет на 6 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября поездки на общественном транспорте станут дешевле для жителей Мурманской области. Скидка в 6 рублей будет для тех, кто оплачивает проезд картой "МИР". Таким образом, билет в городском троллейбусе или автобусе Мурманска обойдется в 28 рублей.

- В среднем будет на 30% дешевле проезд при оплате картой платежной системы "МИР", - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним: в Заполярье выбрали дизайн Единой карты жителя Мурманской области. Победителем признан вариант «Северное сияние».

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