Для застрявших в очереди на субсидию молодых семей в Мурманской области отменят возрастной ценз

Молодым семьям, которые долго ждут помощь, сохранят на нее право.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
50 молодых семей до 35 лет в Мурманской области в 2021 году получили помощь от государства в виде выплаты на строительство или приобретение жилья. Еще столько же получат данные 500 тысяч рублей до Нового года.
Однако некоторые северяне ждут такой поддержки годами.
- Мы проанализировали очередь - сейчас в ней 1200 семей, срок ожидания порой составляет 6 - 8 лет. Возраст подходит, а выплату не получают. Предлагаю для семей, которые 5 лет и более стоят в очереди, исключить возрастной критерий, чтобы они точно могли получить субсидию, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Таким образом, десятки северян сохранят возможность улучшить свои жилищные условия.
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