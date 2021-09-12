В Мурманске решили возродить магазин "Океан"

Объекты появятся в 2024 году. Фото: правительство МО

На "прямой линии" на канале "Россия-24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, что легендарный рыбный магазин "Океан" в Мурманске собираются возродить. Проект будет осуществлен при государственной поддержке.

Также в районе "Новый Мурманск" появится рыбный рынок. Федеральные власти уже приняли решение поддержать проект, сумма финансирования составит 3,4 миллиона рублей. - Начнется проект в следующем году. Объекты появятся в 2024 году, - отметил глава региона.

Напомним: в Мурманской области школы переведут на пятидневку. В некоторых муниципалитетах большинство учебных учреждений уже не работают по субботам.

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