В Кандалакше построят новую поликлинику к 2025 году

Финансирование строительства поликлиники предусмотрено постановлением правительства области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кандалакше к 2025 году запланировано строительство новой поликлиники. Техническим заданием в ней предусмотрен кабинет МРТ. Сейчас томограф в Кандалакше находится на ремонте, и будет запущен в работу после получения санитарно-эпидемиологического заключения. В Мурманской области на сегодня закуплено четыре аппарат МРТ: один в областной онкологический диспансер и три в областную больницу. Финансирование строительства поликлиники предусмотрено постановлением правительства Мурманской области от 14.12.2020 No 875-ПП.

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