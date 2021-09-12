В Кандалакше водитель Honda угодила в кювет и получила травмы

Авария произошла на улице Спекова. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Вечером субботы, 11 сентября, в Кандалакше произошло ДТП с участием одной машины, в котором пострадал водитель.

- По предварительной информации, в 20.45 в районе дома №60 по улице Спекова в городе Кандалакша, водитель автомобиля Honda не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП водитель получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

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