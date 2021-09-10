За первые полгода в Мурманской области произошло 37 ДТП с участием начинающих водителей

В 2020 году данный показатель составлял 54,8%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году вступили в силу новые правила обучения в автошколах и сдачи на права. Сделано это было для того, чтобы водительское удостоверение получали только те, кто готов выехать на дорогу, и число ДТП с новичками снизилось.

Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, за первые шесть месяцев 2021 года в регионе произошло 37 ДТП с участием молодых водителей, чей стаж составляет менее двух лет, причем 35% этого числа - по вине новичков.

- В 2020 году данный показатель составлял 54,8%. 54,5% (6) ДТП зарегистрированы по вине водителей, проходивших обучение в образовательных организациях Мурманска, а также получивших право управления транспортными средствами в МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области. 2 ДТП зарегистрированы по вине молодых водителей, проходивших обучение в автошколах Оленегорска и Апатитов, одно - в Кандалакше, - уточнили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликована полная программа празднования Дня города в Апатитах. Горожан ждут спортивные соревнования, костюмированные вечеринки и концерты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru