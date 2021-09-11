В Мурманске через сайт объявлений продают исследовательское судно за 96 млн рублей

За исследовательское судно просят 96 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Через популярный сайт объявлений продают исследовательское судно "Академик Наметкин", за которое судовладелец просит 96 миллионов рублей.

- Данное имущество никому не продано, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом, запрещением, право собственности на Имущество не оспаривается! - уточняет продавец.

Построили "Академика Наметкина" в 1988 году в польском Шецине.

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