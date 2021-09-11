За сутки в Мурманской области 142 человека заболели коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом за сутки постепенно снижается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 11 сентября 2021 года, за последние сутки 142 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 754 человека, количество летальных исходов - 1924 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки выявлено в Мурманске (+51, всего 34367), Кандалакшском районе (+13, всего 4886) и Мончегорске (+19, всего 4877).

Выздоровели 53 799 северян, на лечении остается 14 031 пациент.

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