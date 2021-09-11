Житель Мурманска нашел на дне Семеновского озера iPhone

Гаджет лежал на глубине 2 метра. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Председатель общественной организации "Морж" Александр Рожков во время купания в ледяной воде и ныряния делает полезное дело - собирает мусор со дна заполярных водоемов.

Чаще всего он находит пластиковые и стеклянные бутылки, металл. Но бывают и интересные находки. Например, однажды мурманчанин нашел iPhone 7+.

- Гаджет месяц пролежал на глубине 2 метра. Извлек сим-карту, нашел владелицу, вернул. Гаджет удалось реанимировать, правда, не до конца, но он заработал после такой "ванны". Хозяйка его потом продала на запчасти , - рассказал Александр Рожков "КП"-Мурманск".

Александр во время погружения нашел телефон, зубной протез и очки. Фото: Александр Рожков

К слову, в тот день он искал потерянный зубной протез, а нашел очки и телефон.

Он предлагает северянам присоединиться к его водным субботникам. Желающие могут написать ему в личные сообщения в "ВКонтакте".

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