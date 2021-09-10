Возобновляются короткие свидания в колониях и СИЗО Мурманской области

​При входе у посетителей будут проверять температуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФСИН России по Мурманской области сообщил о возобновлении коротких свиданий в колониях и СИЗО. Соответствующее постановление подписал врио главного государственного санитарного врача - начальника филиала ЦГСЭН МСЧ-51 ФСИН России.

Свидания возобновляются с 13 сентября, но по предварительной записи. Заявку можно оставить через онлайн-систему «ФСИН-ОКНО».

– Краткосрочные свидания проводятся в оборудованных помещениях комнат краткосрочных свиданий при наличии у всех участников средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Помещения обеспечены ультрафиолетовыми бактерицидными установками, защитными экранами и диспансерами с антисептиком, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

При входе у посетителей будут проверять температуру. При видимых признаках респираторного заболевания или повышенной температуре в свидании будет отказано. В ведомстве напомнили, что при нарушении использовании режима использования средств индивидуальной защиты свидание прекращается.

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