В Мурманской области в среднем сдают по одной новостройке в год

В 2020 и 2021 годах построили по одному дому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в правительстве Мурманской области анонсировали меры поддержки для желающих улучшить свои жилищные условия. Действовать они начнут с 2022 года.

В частности, северяне смогу взять льготную ипотеку, когда правительство будет компенсировать 2% ставки в случае суммы кредита до 3,5 миллиона рублей. Однако действовать она будет только на квартиры в новом или строящемся жилье.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве строительства региона, в 2018 году построили два многоквартирных дома, в 2019-м – дом и общежитие, в 2020-м и 2021-м – по одному.

КОНКРЕТНО

Сколько жилья построили в Мурманской области за последние годы

2018 год - сдали 46 311 кв. м, в том числе индивидуальные дома (ИЖС) - 30 087 кв. м, МКД – 16 224 кв. м (2 дома)

2019 год - всего 44 834 кв. м, в том числе МКД - 4203 кв. м (1 дом, 2 общежития), ИЖС - 40221 кв. м, или 335 домов

2020 год - 35 552 кв. м, в том числе МКД - 3318 кв. м, ИЖС - 32 234 кв. м

2021 год - 33 818 кв. м, в том числе МКД – 11 538 кв. м, ИЖС – 22 280 кв. м

Ранее эксперты назвали Мурманскую область аутсайдером по строительству жилых домов.

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