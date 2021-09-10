Экологи Кольской АЭС присоединились к эколого-патриотической акции «Лес Победы»

У основания деревьев установлены мемориальные таблички с именами земляков. Фото: Кольская АЭС

Специалисты по охране окружающей среды и радиационной безопасности Кольской АЭС совместно с ветеранами АЭС и сотрудниками Специальной пожарно-спасательной части № 6 по охране атомной станции высадили именные деревья в память о героях Великой Отечественной войны в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы».

Миниатюрные ели «выросли» на территории Лаборатории внешней дозиметрии Отдела радиационной безопасности и прекрасно вписались в архитектуру города. У основания деревьев установлены мемориальные таблички с именами земляков – ветеранов войны, которые продолжали вносить свой вклад в развитие Кольского Заполярья и в послевоенные годы. Первыми героями проекта стали Колядук Иван Яковлевич, Бычков Николай Григорьевич и Булганин Дмитрий Константинович.

«Кольская АЭС всегда поддерживает инициативы, направленные на улучшение экологического благополучия нашего города и области. Поэтому предложение присоединиться к подобной акции было встречено с воодушевлением. «Лес Победы» - это уникальный проект, объединяющий в себе заботу об окружающей среде и воспитание патриотизма», – пояснил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Акция «Лес Победы» инициирована Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия» и стало своеобразным знаком благодарности современников подвигу ветеранов. Целью данного мероприятия является создание в каждом регионе зеленых памятников воинам, сражавшимся за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции планируется посадить по дереву в честь каждого из 27 миллионов погибших.

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