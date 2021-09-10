Заместителя главы администрации Мурманска отстранили от работы

Виталия Розыскула отстранили от работы. Фото: Совет депутатов Мурманска

В мэрии Мурманска намечаются очередные кадровые перестановки. Глава администрации Евгений Никора сообщил об отстранении своего заместителя Виталия Розыскула. Не исключается, что в дальнейшем он может быть уволен.

- Есть серьезные основания для проведения проверки, но они все под грифом "секретно", поэтому пока говорить о них не могу. Виталий Петрович будет писать объяснительную, - сообщил "КП"-Мурманск" Евгений Никора.

Напомним: 23 августа глава Мурманска Андрей Сысоев досрочно сложил полномочия, и был назначен заместителем председателя горсовета. Главой города стал Михаил Белошеев.

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