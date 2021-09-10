Подъезд к Североморску перекроют для транспорта

Дорогу на Североморск приводят в порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок автодороги Р-21 «Кола» - подъезд к городу Североморск км 14+297 - км 19+027 - будет перекрыт для транспорта. Ограничения движения вводятся с 13 по 16 сентября включительно из-за взрывных работ с 10 часов утра до 12 часов дня.

Ограничения для движения вводятся для всех видов транспорта. Отметим, что ранее на этом же участке также водился запрет для движения транспорта из-за взрывов.

Водителей просят учесть изменения дорожной обстановки, продумать маршрут заранее и воспользоваться объездными дорогами.

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